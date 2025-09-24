Cevdet Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınma hedeflerini desteklemeye, adada iki devletli çözümü savunmaya ve kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için her alanda dayanışmamızı artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Görüşmede, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolümüz kapsamında istikrarlı bir şekilde yürütülen proje ve hizmetleri değerlendirdik. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir yelpazede devam eden ortak çalışmalarımızın, Kıbrıs Türk halkının refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınma hedeflerini desteklemeye, adada iki devletli çözümü savunmaya ve kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için her alanda dayanışmamızı artırmaya devam edeceğiz. Sayın Üstel ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür ediyor, yapıcı işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyorum."