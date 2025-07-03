Cem Toker: Dünyada 5. en yüksek enflasyon Türkiye'de

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Cem Toker, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine dair önemli tespitlerde bulundu. Toker, yüksek enflasyonun Türkiye'yi dünya sıralamasında üst basamaklara taşıdığını, emekli sayısındaki artışın geçmiş iktidarların hatalarından kaynaklandığını söyledi. CHP'deki değişim tartışmalarına da değinen Toker, Özgür Özel'in liderliğini olumlu bulduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE ENFLASYONDA DÜNYA LİDERLERİ ARASINDA"

Cem Toker, Türkiye'nin ekonomik zorluklarının enflasyonla kendini gösterdiğini belirterek, "Dünyada 193 ülke arasında 5. en yüksek enflasyon Türkiye'de." dedi. Türkiye'de 7-8 yıl süren krizlerin alışıldık hale geldiğini, oysa dünyada bu kadar uzun kriz dönemlerinin yaşanmadığını söyledi.

"EMEKLİ SAYISINDAKİ PATLAMA ESKİ İKTİDARLARIN HATASI"

Toker, emekli sayısındaki artışın sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Türkiye'de çok sayıda emekli var, bu geçmiş iktidarların da hatası." ifadelerini kullandı ve emeklilik sisteminde yapısal reform ihtiyacına dikkat çekti.

CHP'DEKİ LİDERLİK YARIŞINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

CHP'deki değişim sürecine dair soruları yanıtlayan Toker, "Top Kılıçdaroğlu'nun ayağında, ya kişisel ihtirasına yenik düşecek ya da kurultayın sonucunu kabul edecek." diyerek eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrının önemli olduğunu vurguladı. Özgür Özel'in liderliğindeki yenilikçi söylemleri beğendiğini de ekleyerek, "CHP'nin Özgür Özel liderliğindeki çıkışını beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BEDELİ VARDIR"

Toker, ifade özgürlüğüne ilişkin de çarpıcı bir yorumda bulundu: "İfade özgürlüğü var fakat her özgürlüğün bir bedeli vardır." diyerek, sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.