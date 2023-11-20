CANiK, Anıtkabir'e Özel Ziyaret Gerçekleştirdi

Savunma sanayi şirketi CANiK, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e özel bir ziyaret gerçekleştirdi. CANiK yöneticileri ve çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.

Savunma sanayi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden CANiK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e özel bir ziyaret gerçekleştirdi. CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, eşi ve tüm şirket çalışanları adına mozoleye çelenk bırakarak anı defterini imzaladı.

Savunma sanayi sektöründe 25 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok ilke imza atan CANiK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu, Ata'nın huzurunda paylaştı. Kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla CANiK yöneticileri ve çalışanları Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Buradaki saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"2232 yıl önce Mete Han tarafından kadim töreler ile kurulan ilk Türk Devleti'nin, önderliğinizde laik Cumhuriyet rejimine geçişinin 100. yılında, huzurunuzda olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Türk Ulusu, işaret ettiğiniz muasır medeniyet seviyesine doğru yol alırken, başlattığınız modern savunma sanayii hamlesini büyük bir hızla geliştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin global dünyada hak ettiği yeri alması için bütün gücüyle çalışmaktadır. 70 yıllık sanayici Aral ailesi ve çalışanları olarak, hedeflerinizin yolunda, yorulmaz, onurlu bireyler olarak size layık olabilmenin azim ve kararlılığı içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sizin ileri görüşünüzle, fikirlerinizle ve eserlerinizle ilelebet payidar kalacaktır. Huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz."

İhracatta sınır tanımayan bir marka haline geldi

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi konumundaki, Türkiye'nin savunma sanayisindeki en güçlü markalarından CANiK'in temelleri,70 yıllık sanayici olan Aral ailesinin girişimleriyle 1998 yılında Samsun'da küçük bir atölyede atıldı. CANiK, 25'inci yılında dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabancalarını, uçaksavarlarını, toplarını ve atış kontrol sistemlerini ihraç eder hale geldi. Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 5 bin 500 adet uçaksavar, 250 adet orta kalibre top ve bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimini gerçekleştiren CANiK, Amerika'daki tesislerinde de yıllık 150 bin adet tabanca üretim kapasitesine sahip. Son olarak Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ı grup bünyesine dahil eden CANiK, Türkiye'yi orta kalibre top üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerin başına taşıdı. - SAMSUN