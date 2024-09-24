Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında "2024 Emekliler Yılı" toplantısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Emeklilerin, Türkiye Yüzyılı emektarları olarak ülkenin büyümesinde, kalkınmasında ve bu aşamaya gelmesinde çok ciddi katkıları olan kıymetliler olduğunu ifade eden Aydın, "Emeklilerin uzun bir çalışma hayatından sonra huzur ve refah içerisinde yaşaması için bakanlık olarak biz de bu projeye destek olmak istedik." ifadelerini kullandı.

SGK bünyesinde yürütülen programda çok sayıda kurum ve kuruluşla yapılan görüşmeler neticesinde emeklilere yönelik ciddi ayrıcalıklar ve avantajlar sağlandığını, indirimler yapıldığını belirten Aydın, Türkiye geneli kamu, kurum, kuruluş ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ve kamu-özel bankalar ile yapılan protokollerin yanı sıra 81 ilde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 8 bin 344 yerel firmayla indirim anlaşması yapıldığını bildirdi.

Aydın, "Bu avantajların yayınlandığı emekliler yılı sitemiz 17 milyon 500 bin üzerinde tıklanma ile ziyaret edildi. Emeklilerimiz, 'emekliler.gov.tr' web sitesini ziyaret ederek tüm indirim anlaşmalarımızdan haberdar olabilirler. Desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Sayın Işıkhan'a, bakan yardımcısı arkadaşlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve özellikle bu kampanyada bizimle birlikte olan firmalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan ile SGK Başkanı Raci Kaya, Strateji Geliştirme Başkanı Onur Öztürk, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Küçükevcilioğlu ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, işbirliğiyle emeklilere katkı sunan firma yetkililerine de teşekkür belgesi takdim edildi.