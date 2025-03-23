Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

MARDİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bunmak üzere Mardin'e geldi. Mardin programı çerçevesinde ilk olarak Adalet ve Kalkınma Parti Başkanlığına ziyarette bulunan Bakan Işıkhan, partililer tarafından karşılandı.

Basına kapalı toplantıda Bakan Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Programın ardından Işıkhan, Şehit Halil Toparlı'nın ailesini ziyarette bulundu.