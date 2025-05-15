Büyük Aile Festivali Çanakkale'de Gerçekleşti

Büyük Aile Festivali Çanakkale'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Bakan Yardımcısı Yenigün, ilk olarak etkinlik alanında açılan stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin açmış olduğu standı ziyaret eden Yenigün'ün öğrenciler portresini çizdi. Büyük Aile Festivali hatıra fotoğrafı alanında toplu fotoğraf çekinilirken, daha sonra halk oyunları gösterileri izlendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor

Yılın transfer sürprizi: Terim, Kocaelispor'dan Arabistan'a alıyor
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Müthiş maç! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli oldu
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.