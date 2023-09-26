Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Harmancık İlçesini Ziyaret Etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Harmancık İlçesi'ne iade-i ziyaretlerine devam etti. Kaymakam, belediye ve turizm tesislerini ziyaret eden Vali Demirtaş, projeler ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.