Bitlis Hizan Kaymakamı Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Bitlis'in Hizan ilçesinin Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Özçelik, güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

7 gün 24 saat görev yapan kolluk kuvvetlerinin çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Kaymakam Özçelik, "İlçemizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından yürüttüğünüz faaliyetler çok önemli. İlçemizin güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışarak görevinin başında bulunan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Özçelik'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar eşlik etti. - BİTLİS