Bingöl'de Huzur Uygulamasında 288 Kişiye İşlem Yapıldı

Bingöl'de 4-11 Eylül tarihleri arasından jandarma tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 288 şahısa işlem yapıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta tarafından yapılan açıklamada "4-11 Eylül tarihleri arasında jandarmamızın yaptığı huzur operasyonlarında 44 bin 359 şahıs, 48 bin 831 araç sorgulanarak 288 şahsa işlem yapılmış, 129 araca ceza verilirken 47 araç trafikten men edilmiştir. Bingölümüzün huzur ve mutluluğu en büyük arzumuz" dedi. - BİNGÖL