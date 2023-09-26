Bilecik Gölpazarı'na yeni kaymakam atandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Alparslan Sözen görevine başladı.

Sözen, yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin güzide illerinden, tarihi önemi olan Bilecik'in şirin bir ilçesinde göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yerel kurum ve kuruluşlarla ilçe halkına faydalı olmaya çalışacaklarını belirten Sözen, şunları kaydetti:

"Tarıma dayalı bir ekonomiye bağlı işleyen bir ilçemiz. Özellikle ceviz ve kiraz konusunda kalite anlamında da güçlü bir ilçe. Daha önce de yapılan projeler var, bunları titizlikle takip ederek devam edeceğiz. Tarımın ekonomisi anlamında da getiri elde edeceğimiz alanlara yönelmek, potansiyeli yükseltmek ve vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah hakkıyla görevimiziz yerine getiririz."