Bekin: KKM Uygulaması Dar Gelirlilere Kambur Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, kur korumalı mevduat uygulamasına yönelik eleştirilerde bulunarak, uygulamanın finansal istikrarsızlığa yol açtığını ve dar gelirlilere zarar verdiğini savundu. Dolar/TL kurunun yükselmesini eleştiren Bekin, 60 milyar dolarlık zararın hesabının verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKM uygulamasının belirli bir kesime büyük fayda sağlarken dar gelirlilere büyük bir kambur oluşturduğunu savundu.

Uygulamanın finansal istikrarsızlığa neden olduğunu öne süren Bekin, dolar/TL kurunun bugün 41 liraya yaklaştığına işaret etti.

Doğan Bekin, "Ekonomimizi yazboz tahtasına çeviren uygulamanın kaldırılması sonucu ortaya çıkan 60 milyar dolarlık zararın hesabının, yetkililer tarafından ortaya konulması gerekmektedir. Bu uygulamaya rağmen doların 41 lira düzeyinde olması gelinen noktadaki yanlış uygulamanın en bariz göstergesi niteliğindedir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.