Bekin: KKM Uygulaması Dar Gelirlilere Kambur Oluyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKM uygulamasının belirli bir kesime büyük fayda sağlarken dar gelirlilere büyük bir kambur oluşturduğunu savundu.

Uygulamanın finansal istikrarsızlığa neden olduğunu öne süren Bekin, dolar/TL kurunun bugün 41 liraya yaklaştığına işaret etti.

Doğan Bekin, "Ekonomimizi yazboz tahtasına çeviren uygulamanın kaldırılması sonucu ortaya çıkan 60 milyar dolarlık zararın hesabının, yetkililer tarafından ortaya konulması gerekmektedir. Bu uygulamaya rağmen doların 41 lira düzeyinde olması gelinen noktadaki yanlış uygulamanın en bariz göstergesi niteliğindedir." sözlerini sarf etti.