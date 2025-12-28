BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da partisinin il kongresine katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin Van İl Kongresine katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan BBP Van İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuşan Alfatlı, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olma gayesiyle kurulmuş bir siyasi parti olduklarını söyledi.

Alfatlı, Büyük Birlik Partisi'nin duruşuyla, bugüne kadar yaptığı siyasetiyle nerede bir mazlum varsa onun yanında, nerede bir zalim varsa onun da karşısında duran bir siyasi parti olduğunu belirtti.

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Alfatlı, "Enflasyonun ve ekonomik sıkıntıların birinci derece sorumlusu fahiş fiyatlarla adeta insanımızın kanını emen spekülatörlerdir. Bunlarla da sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Bu vatanda bir ve beraber yaşama iradesini ortaya koyduklarını ifade eden Alfatlı, şöyle devam etti:

"İnşallah bu cennet vatanda bir ve beraber yaşamaya devam edeceğiz. Kimsenin bunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. İşte bakınız, Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Kırım'da dünyanın gözü önünde yapmış olduğu zulümler ortada. O yüzden aklımızı başımıza alalım. Birliğimizi, beraberliğimizi bozacak hiçbir derin güce alet olmayalım. Anadolu coğrafyasında bizler güçlüysek Türk dünyası güçlü, İslam coğrafyası güçlü, bütün mazlumlar güçlü. Dolayısıyla bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bu oyunları yerle yeksan edeceğiz. Devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali ve istikbali noktasında tek bayrak, tek devlet, tek vatan noktasında bir ve beraber olacağız."

Yeniden BBP Van İl Başkanı olan Ahmet Sami Pele ise inandıkları yolda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kongreye MKYK üyeleri Ahmet Ulupınar ve Uğur Karaca, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı, BBP Hakkari İl Başkanı Sinan Yördem ve partililer katıldı.