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BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney'den Ekonomi ve Terörle Mücadele Vurgusu

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney'den Ekonomi ve Terörle Mücadele Vurgusu
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BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Afyonkarahisar'da basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’nin ekonomik durumu ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu. Ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu vurgulayan Güney, Kürt meselesi üzerine de önemli yorumlarda bulundu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, beraberindeki partililer ile Afyonkarahisar'da birtakım ziyaretlerde bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, ziyaretlerin ardından partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Güney, burada yaptığı açıklamada, marka şehri haline gelen Afyonkarahisar'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. BBP'li Güney, ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek "Bu süreci en az hasarla atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük Birlik Partisi olarak ekonominin düzelmesi için çözüm önerilerimizi her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaktayız. Türkiye'nin ekonomik yapısı güçlüdür. Binlerce yıllık tarihi olan, yüzlerce yıl dünyayı yöneten bir milletin varlığını idame ettiremeyecek durumda olduğu ihtimalini bile akla getirmek, insafa da vicdana da uygun değildir. Çok kısa bir sürede düze çıkacağımıza, bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

Güney, "Türkiye'nin Kürt meselesi adı altında bir sorunu yoktur. Böyle bir mesele var demek, bölücülüğe ve bölücülere cesaret vermekten başka bir şey değildir. Kürt kökenli vatandaşlar, terörle mücadelede en büyük zararı görenlerdir. Terörün etkilediği bölgelerde yaşanan sorunlardan en çok etkilenen kesim onlardır. Teröristleri, terörün tüm unsurlarını, katilleri, hainleri cezalandırırsınız; kökünü kazırsınız, sorun çözülür. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur; ezer geçersiniz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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