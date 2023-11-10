Battalgazi Belediyesi TROY karta geçti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla TROY karta geçme kararı sonrasında çok sayıda sosyal medya hesabı paylaşım yaparak alınan bu karardan dolayı hem teşekkür etti hem de diğer kurumlara da örnek olması gerektiğini ifade etti.

Katil İsrail'in Filistin'e başlattığı saldırılar sonrasında başlatılan boykotlara öncülük eden Battalgazi Belediyesi, sosyal medyada gündem oldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla geçtiğimiz günlerde Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde İsrail mallarına boykot uygulanarak satışı yasaklanmıştı. İsrail'e ekonomik boykot kararları kapsamında Başkan Güder bu kez de TROY karta geçilmesi için talimat vermişti. Tüm belediye çalışanları ve belediyeye bağlı şirket personellerinin maaş kartlarında değişime giderek yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY'a geçiş yapılması sosyal medyada gündem oldu.

"Battalgazi Belediyesi'nin kararı tüm kamu kurumlarına örnek oldu"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından verilen bu karar sonrasında binlerce takipçisi olan sosyal medya hesapları alınan bu kararı takdir ederek Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlara öncülük eden bir karar olduğu, ülke genelinde bu boykotun yapılması gerektiği ifade edildi. Battalgazi Belediyesi'nin art arda aldığı boykot kararı ve sosyal tesislerin Kasım ayı gelirlerinin Filistin'de zulüm altında olan Gazze halkına bağışlayacağının açıklaması da Türkiye'de gündeme oturdu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Terör devleti olan İsrail'e karşı duruşumuz net. Biz bebek katillerine 1 kuruşumuzun gitmesini istemiyoruz. Toprakları işgal edilen, çocukların öldüğü Gazze'de yapılan bu saldırının hesabı sorulacaktır. Biz de bu saldırıların karşısında olduğumuzu göstermek adına boykotu genişlettik. Bebek katili İsrail'e bir kez daha diyoruz ki döktüğünüz çocuk kanının hesabı size en kısa sürede sorulacaktır. Bugün de yarın da Filistin halkı, Gazze halkı yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Battalgazi Belediyesi'ne övgü

Bazı hesaplar Battalgazi Belediyesi'ne yönelik sevgi sözcükleri kullanarak güzel yorumlar yaparken, bazı hesaplar ise "Milli meselelerde anlık refleksler çok önemli. Battalgazi Belediyesi göstermiş olduğu bu hassasiyetle gerçek anlamda takdiri hak ediyor. Çok teşekkürler Başkan" yorumunu yaptı. - MALATYA