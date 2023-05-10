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Başkan Üçok'tan gençler için spor malzemesi desteği

Başkan Üçok'tan gençler için spor malzemesi desteği

Politika Haberleri

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, polislik, astsubay ve subaylık, bekçilik ile spor bilimleri fakülteleri fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık yapan gençler için spor malzemesi aldırdı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, polislik, astsubay ve subaylık, bekçilik ile spor bilimleri fakülteleri fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık yapan gençler için spor malzemesi aldırdı.

Malzemeleri Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Kadir Saraç'a teslim eden Başkan Üçok, "Gençlerimizin hayallerine giden yolda her zaman yanınızdayız" dedi.

Parkur için gençlerin ilçe şehir dışına gitmelerini istemediklerini anlatan Fatih Üçok, "Dışarı gitmelerine gönlümüz razı gelmedi. Geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Şimdiden sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Gençler de Üçok'a desteği dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Üçok Suluova Spor Politika Haberler

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