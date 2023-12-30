Başkan Örki, 2023'ü değerlendirerek yeni yıl mesajı yayımladı

2023 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını ifade ederek yeni yıl mesajı yayımlayan Başkan Örki, "Savaşların, afetlerin olmadığı, insanlığın barış ve sevgiden yana olduğu bir yıl diliyorum" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeni yıl mesajında, 2023 yılının acısıyla, tatlısıyla geride kaldığı ifade ederek, 2024 yılıyla ilgili temennilerde bulundu. "Koskoca bir yılı daha geride bırakıyoruz" diyen Başkan Örki "2023 yılı hem ülkemiz hem dünya için zor bir yıl oldu. 2023 yılının başında yaşadığımız asrın afetiyle yüreklerimiz yandı. Geride kalan yıl içinde depremler, seller yaşadık. Ama milletçe el ele vererek yaraları sarmak adına tek yürek olduk. Paylaşmanın kıymetini daha güzel gördük. Devlet, millet el ele vererek yaraları el birliği ile sardık. Vatan, bayrak için canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerimizin şehit haberleriyle derinden sarsıldık. 2023 bizlere yine savaşın tek kaybedeninin çocuklar olduğunu gösterdi. Filistin ve Gazze'de çocukların ve masum sivillerin şehit olduğu haberleriyle yüreklerimiz dağlandı. Ne yazık ki hala da dağlanmaya devam ediyor. Voleybolda Bayan Milli Takımımız Dünya Şampiyonu olarak milletimizi gururlandırdılar. Pamukkale Belediyesi olarak hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde her zaman olduğu gibi ilçemizde yaşayan yaklaşık 350 bin insanımızın mutluluğunu sağlamak için gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık. Temennim şudur ki; Çocukların ölmediği, ağlamadığı, yetim öksüz kalmadığı, ayaklarının sıcacık, karınlarının tok, yüreklerinin umut dolu olduğu bir 2024 yılı olsun. Acısıyla, tatlısıyla, kazandıklarımızla, kaybettiklerimizle bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yılın başta Pamukkaleli ve Denizlili hemşehrilerim olmak üzere, cennet vatan Türkiye'miz ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum" dedi. - DENİZLİ