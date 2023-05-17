Başkan Erkan: 'Zafer için sefere devam edeceğiz'

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Teşkilatı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur çalışmalarına start verdi.

Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden AK Parti Gediz Teşkilatı tüm üyeleri ile sahada olacak.

Konuyla ilgili olarak Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, zaferi taçlandırmak için sefere devam ediyoruz diyerek 2.tur çalışmalarına kaldıkları yerden başladıklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.tura kaldığını açıklamasının ardından teşkilat mensupları ile yoğun çalışma temposuna girdiklerini söyleyen Başkan Erkan, "14 Mayıs'ta zaferi perçinledik, mührü kaldı. Zaferimizi taçlandırmak için sefere devam ediyoruz. İlçe teşkilatımızla köy köy, mahalle mahalle çalışarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyeceğiz. Bizlere güvenen vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkartmayacağız. 2.turda hedefimize ulaşıp Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan Cumhurbaşkanı yapacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023