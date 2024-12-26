Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Gergin Anlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Olağan Toplantısı 2'nci Birleşimi gerçekleştirildi. Oturuma Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlık etti.

"YALANCISINIZ"

AK Parti'nin belediye logosunun yenilenmesi için 625 milyon TL'likharcama yapıldığı yönündeki iddiasını yalanlayan Akın, "Yalancısınız. 625 milyon bir logoya verilir mi? Burada siyaset yapmamaya çalışıyorum ama hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM BATIRMIŞSINIZ BELEDİYEYİ"

Konuşmasına devam eden Ahmet Akın, "Biz satmaya meraklı mıyız? Oğlum batırmışsınız belediyeyi. Harcadığınız paranın haddi hesabı yok. Ayıp. Ben bakanlarıma gidiyorum. Anlatıyorum, ödeme planlarımız için hazırlık yapıyoruz. Milyarlarca lira borcumuz var ama borç edebiyatı yapmak istemiyoruz. Bu borçları biz mi yaptık kardeşim?" diye sordu.

"NASIL ÖDEYECEĞİN? MİLLET SİZİ GÖNDERDİ"

AKP sıralarından gelen "Ödeyeceğiz" yanıtına esprili bir şekilde yanıt veren Akın, "Nasıl ödeyeceğin oğlum? Millet sizi gönderdi" şeklinde konuştu.