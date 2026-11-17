DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu Meclis yüz yıllık bir sorunu gelecek kuşaklara devreden değil, yüz yıllık bir meseleyi çözen bir meclis olarak anılmalıdır" dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyum atanmasını eleştirdi, basının kayyumlarla kontrol edilmesine karşı durduklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan, süreçte en büyük sorumluluğun siyaset kurumunda olduğunu ifade eden Bakırhan, sürecin dört aşamadan oluştuğunu ileri sürdü. Bakırhan, şöyle konuştu:

"Birinci aşama silahların susmasıydı, silahlar sustu. Çatışmaların bitmesiydi, çatışmalar sona erdi. Çok şükür üç yıldır tek bir gencimiz yaşamını yitirmiyor, bu aşama gerçekleşti. İkinci aşama diyalog ve müzakere zemininin kurulmasıydı. İşte bugün bütün olumsuzluklara rağmen konuşabiliyoruz, görüşebiliyoruz. Üçüncü aşama hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulmasıdır. Bu konuda da Meclis'te bir komisyon kuruldu, eksik de olsa bir yasa geçti. İstenen düzeyde olmasa da bir ilerleme olduğunu kabul etmek gerekir. Dördüncü aşama demokratik siyasetin önünün açılması, temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasıdır. İşte önümüzdeki asıl iş budur."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un tüm yönleriyle hayata geçmesi, AİHM kararlarının uygulanması, siyasetçilerin tutuksuz yargılanması, "kayyumların çekilmesi", demokratik siyaset hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması gerektiğini söyleyen ve Meclis'in bu süreçte irade göstermesi gerektiğini savunan Bakırhan, "Bu Meclis yüz yıllık bir sorunu gelecek kuşaklara devreden değil, yüz yıllık bir meseleyi çözen bir meclis olarak anılmalıdır. Meclisten beklediğimiz bu iradeyi geçen hafta bizi ziyaret eden Sayın Numan Kurtulmuş'a da ilettik." dedi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulması planlanan izleme komisyonunun bir an önce kurulması gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Bu komisyon sadece süreci izleyen bir yapı olmamalı, taraflarla görüşmeli, kamuoyunu bilgilendirmeli, sivil toplumun dahil olmasını sağlamalı. Yine toplumsal barışın inşasına katkı sağlamalıdır. Sürecin ilerlemesi açısından bu hayati önemdedir. Sayın Kurtulmuş önerilerinize ve eleştirilerinize olumlu yaklaştı. Önümüzdeki günlerde izleme komisyonunun kurulması ve çalışmalarına başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamaya değinerek, olayın yaşandığı ilk günden beri konuyu takip ettiklerini belirtti.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin isimlerini hatırlatan Bakırhan, "Vicdansız herifler, kar ediyorlar ama insanların insanca çalışacakları iş güvenliklerinin sağlandığı bir ortam oluşturmuyorlar. Karına önem veriyor ama işçinin yaşamını yitirmesini önleyecek altyapıyı kurmuyor, ihmal ediyor, görmezlikten geliyor. Bu olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.

Fon soruşturmalarına değinen Bakırhan, "Fon vurgunu üç beş kişinin bir araya gelip yüz binlerce insanı dolandırdığı sıradan adli bir vaka değil, yandaşlığın ve çürüyen sistemin vesikasıdır. İktidarın ekonomik programlardaki başarısızlığıdır." dedi.

Yaşananların 86 milyonu etkilediğini ileri süren Bakırhan, "Madem ekonomimiz iyidir, bu fon vurgunu kimseyi etkilemedi, peki Türkiye'de 2 bin 400 fabrikanın üzerine niye 'sahibinden satılık' yazıyor? İş yapan, kar eden, işçinin ücretini veren fabrika niye satılsın? Demek durumumuz bu kadar vahim." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) eleştiren Bakırhan, "O zirveye katılanların çoğu gaz, petrol, kömür ve maden şirketlerinin sahipleridir. Soruyorum: küresel ısınmaya, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtları üreten bu şirketler COP31'e girince bunlardan vaz mı geçecekler?" dedi.

Kaynak: AA