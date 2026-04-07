Bakırhan'dan Terörsüz Türkiye Mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye kapsamındaki çalışmalara ilişkin, "Bu süreci yürütenler, karar vericiler bir an önce ellerini çabuk tutarak bu meselenin çözümü konusunda atılması gereken adımları ivedilikle atmalıdırlar. Bunun için hiçbir yasal hazırlığa gerek kalmadan AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanabilir." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, günümüzde güç savaşlarının boğaz, liman, koridor ve geçitlerde yaşandığını belirtti.

Enerjinin nereden geçeceği konusunun savaş ve kriz gerekçesine dönüştüğüne işaret eden Bakırhan, önümüzdeki günlerde de Malakka Boğazı başta olmak üzere farklı boğaz ve geçitlerin kamuoyunda konuşulacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bakırhan, Orta Doğu'da olduğu gibi İran'da da demokrasi ve ortak yaşamı savunduklarını ifade etti. Bakırhan, İran'a sadece petrol, doğal gaz, petrodolar olarak bakmadıklarını, İran coğrafyasının medeniyetin mayalandığı, halklar ve inançların yüzyıllarca yan yana yaşadığı bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Kürtlerin de bu coğrafyada tarihleri olduğunu dile getiren Bakırhan, "Bu gerçeği gözetmeyen her hegemonik ve bölgesel güç büyük bir yanılgı yaşar, kaybeder. Türkiye de artık eski kodlarla, korkularla değil, barış ve demokrasi eksenli, akılcı bir siyasetle bölgeye yaklaşmalıdır. Ankara'nın dış müdahaleye karşı tutumunu anlamlı buluyoruz. Ankara, Kürtlerin, kadınların, farklı halkların ve inançların tanınması için de Tahran yönetimine bir çağrıda bulunabilir. Bu Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirir. Böyle bir yaklaşım, Kürtlerin de İran'daki ezilen halklar ve inançların da Ankara ile olan bağını güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yüzyıllık tarihinin en stratejik ve kıymetli sürecini yaşadığını ifade eden Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barışın siyasal iklimini oluşturmak için de adımlar atılmalıdır. Bizden önce Sayın Bahçeli bu kürsüden 'Artık adımlarla ilgili oyalanma ya da oyalamaya gerek yok' dedi. Evet, biz de katılıyoruz. Artık atılacak adımlarla ilgili ne oyalanmaya ne oyalamaya gerek var. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı aynı şeyi söyledi. Peki kime söylüyorlar bunu? Oyalanan, oyalayan kim? Adres kim? Kim adım atacak? Bu süreci yürütenler, karar vericiler bir an önce ellerini çabuk tutarak bu meselenin çözümü konusunda atılması gereken adımları ivedilikle atmalıdırlar. Bunun için hiçbir yasal hazırlığa gerek kalmadan AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanabilir."

"Yolsuzluk ve rüşvet" iddialarıyla bazı CHP'li belediye başkanlarına operasyon yapıldığını söyleyen Bakırhan, toplumun bu operasyonları "hukuk yoluyla siyasi tasfiye" olarak gördüğünü iddia etti.

Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada üçüncü sırada yer aldığını ileri süren Bakırhan, savaş halinde olan ülkelerde bile bu kadar yüksek gıda enflasyonunun yaşanmadığını savundu.

Bakırhan, "Dünyanın neresinde savaş, çatışma varsa böyle yüksek gıda enflasyonu görmezsiniz. Bizde savaş yok ama ekonomik bir savaş var. Ekmeğe, elektriğe, doğal gaza gelen zam çarşıda, pazardaki bütün fiyatlara yansıyor." dedi.

Ekonominin siyasi partiler arasında rekabetin konusu olmaktan çıkarılarak demokratik ve bilimsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Bakırhan, 86 milyon vatandaşın refahının, tüm siyasi partilerin çıkarından, daha değerli olduğunu söyledi.