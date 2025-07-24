Bakanlar Güler ve Fidan, IDEF'25 Fuarı'nda Görüştü

Bakanlar Güler ve Fidan, IDEF'25 Fuarı'nda Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul'da düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı-IDEF'25'in son gününde bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul'da düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı-IDEF'25'in son gününde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF25'in son gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmeden video ve fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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