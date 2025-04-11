Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri ve Aşılama Uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 gün içerinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam ettiğini belirterek, "Toplu tüketim yerlerine dönük denetimlerimizde 13 bin 691 gıda kontrole gerçekleşti. 224 uygunsuzluk tespit ettik ve 22 milyon liralık para cezası uyguladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yumaklı, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, "Ülkemiz 1967 yılında sadece 12 milyon doz aşı üretebiliyordu. 2022 yılına geldiğimizde bu rakam 128 milyon doza yükseldi. Ben 2025 yılı itibariyle bu rakamın 200 milyon doza ulaşacağını söylemek istiyorum. Önemli bir aşama kat etmiş durumdayız" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, 13 Nisan'da bitecek İlkbahar Şap Aşılama Kampanyasını 2 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldıklarını da aktardı. Yumaklı, tüm üreticileri hayvanlarını aşılamaya davet etti.

Gıda zehirlenmeleri

Yumaklı, "Şunun yasak olduğunu bütün üreticiler bilir: Siz eğer bir gün bu ürün satışa sundunuz ve akşam kaldı. Bunu ertesi gün kullanamazsınız. Bu yasaktır. Ancak maalesef kar hırsı bunun bir sonraki günde çiğ etle beraber pişirilmesini sağlayacak ortamların oluşturulması ya da bozulmayla ilgili emarelerin elimine edilmesi için farklı türde sosların kullanılması gibi alışkanlık son günlerde alışkanlık ortaya çıktı" diye konuştu.

Son 10 günde 13 bin 691 denetim gerçekleşti

Bakan Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplu tüketim yerlerine dönük denetimlerimizde 13 bin 691 gıda kontrole gerçekleşti. 224 uygunsuzluk tespit ettik ve 22 milyon liralık para cezası uyguladık. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımında hiçbir uygunsuzluğa her hangi bir toleransımız olmayacak. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."

Bakan Yumaklı, üreticileri önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde sürecek olan zirai don, dolu, aşırı yağış, sel-su baskını ve fırtınaya karşı da uyardı. Yumaklı, yüzde 70'e varan devlet desteği içeren tarım sigortası yapılmasının bu tür afetlere karşı önemli olduğunu ifade etti. - ANKARA