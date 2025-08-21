Bakan Yerlikaya Erzurum'da Esnafla Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" ve bir dizi program için Erzurum'a geldi. Erzurum Valiliğini ve bir şehit ailesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığın'daki programa katıldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra esnaf ziyareti ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Bakan Yerlikaya, esnaf ve vatandaşların çay ikramını de geri çevirmedi. - ERZURUM