Bakan Yerlikaya Erzurum'da Esnafla Buluştu

Bakan Yerlikaya Erzurum'da Esnafla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" ve bir dizi program için Erzurum'a geldi. Erzurum Valiliğini ve bir şehit ailesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığın'daki programa katıldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra esnaf ziyareti ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Bakan Yerlikaya, esnaf ve vatandaşların çay ikramını de geri çevirmedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.