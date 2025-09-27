Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmalıyız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerin halka yeterince anlatılamadığını belirterek, "AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetleri eğer mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz her yerden yüzde 80-90 oy alırız" dedi.

Amasya'da Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışına katılmak üzere şehre gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Amasya Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Uraloğlu, hizmetlerin halk nezdinde karşılık bulduğunu ancak yeterince anlatılamadığına dikkat çekerek, "Amasya olsun. Bütün Türkiye geneli olsun. AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetleri eğer mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz her yerden yüzde 80, 90 oy alırız. Peki, bu beklentimizi niye karşılayamadık? Herhalde kendimizi anlatmakta biraz zorlandık. Ama bizim yaptığımız hizmetlerden daha değerlisi İnsanımıza dokunduk. İnsanımızın gönlüne girmek. Bu çok kıymetli" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, parti binasında yaptığı konuşmada ulaştırma ve altyapı alanında hayata geçirilen projelere ilişkin bilgiler verdi. - AMASYA