Haberler

Bakan Uraloğlu: Terörsüz Türkiye Sürecine Asla Müsaade Etmeyeceğiz

Bakan Uraloğlu: Terörsüz Türkiye Sürecine Asla Müsaade Etmeyeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da düzenlediği toplantıda terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları değerlendirerek, Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devam ettikleri sürecin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde yola devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Aksaray'a gelen Bakan Uraloğlu, Ortaköy ilçesindeki çevre yolu açılışının ardından kent merkezindeki bir otelde iş dünyası ve STK başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı olarak biz yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin bize verdiği güven ve destek ile. Kaldı ki Aksaray bunların en başında gelir. Bakın, bu yürütmüş olduğumuz Terörsüz Türkiye süreci var. Bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu şu 10-15 günlük süreçte bile hep birlikte görüyoruz. Çok kıymetli bir süreçtir. Bazen bazı eleştirilerle karşılaşıyoruz. İyi niyetli olup da gerçekten görülen bir yanlışı eleştirene hiç diyeceğimiz yok. Dinlemek ve varsa gereğini yapmakla mükellefiz. Ama genel anlamda baktığımızda, 'bu süreci nasıl sabote ederiz?, nasıl rayından çıkarırız?' diye gayretlerin olduğunu görüyoruz. Bakın, ben şimdi size kabaca bir rakam söylemiş olayım. 2.5 trilyon dolarlık bir maliyeti var terörün Türkiye'ye. Onunla ülkemize neler yapabilirdik. Sadece şu kadarını söyleyeyim, onun 3'te 1'i ile 2053 yılında öngördüğümüz Türkiye'nin ulaştırma altyapısını bugünden inşa etmiş olurduk. Dolayısıyla bu süreci sekteye uğratmak isteyenlere biz asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle yolumuza net bir şekilde devam edeceğiz. Her adımda birlik ve beraberliğimizi inşallah güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Ne içeriden ne de dışarıdan gelen hiçbir engel bizi bu yolumuzdan alamayacaktır. Kardeş olduğumuz sürece, öyleyiz çok şükür; dini, dili, ırkı ne olduğundan bağımsız, yani 'yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek' yaklaşımıyla biz ülkemizi sevmeye ve hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Toplantıya Vali Murat Duru'nun yanı sıra STK başkanları, siyasi parti yöneticileri ile iş adamları katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti

Komşu bugün darağacını kurdu! Gözünün yaşına bakmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var