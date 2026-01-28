Bakan Uraloğlu: Terörsüz Türkiye Sürecine Asla Müsaade Etmeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Aksaray'a gelen Bakan Uraloğlu, Ortaköy ilçesindeki çevre yolu açılışının ardından kent merkezindeki bir otelde iş dünyası ve STK başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı olarak biz yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin bize verdiği güven ve destek ile. Kaldı ki Aksaray bunların en başında gelir. Bakın, bu yürütmüş olduğumuz Terörsüz Türkiye süreci var. Bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu şu 10-15 günlük süreçte bile hep birlikte görüyoruz. Çok kıymetli bir süreçtir. Bazen bazı eleştirilerle karşılaşıyoruz. İyi niyetli olup da gerçekten görülen bir yanlışı eleştirene hiç diyeceğimiz yok. Dinlemek ve varsa gereğini yapmakla mükellefiz. Ama genel anlamda baktığımızda, 'bu süreci nasıl sabote ederiz?, nasıl rayından çıkarırız?' diye gayretlerin olduğunu görüyoruz. Bakın, ben şimdi size kabaca bir rakam söylemiş olayım. 2.5 trilyon dolarlık bir maliyeti var terörün Türkiye'ye. Onunla ülkemize neler yapabilirdik. Sadece şu kadarını söyleyeyim, onun 3'te 1'i ile 2053 yılında öngördüğümüz Türkiye'nin ulaştırma altyapısını bugünden inşa etmiş olurduk. Dolayısıyla bu süreci sekteye uğratmak isteyenlere biz asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle yolumuza net bir şekilde devam edeceğiz. Her adımda birlik ve beraberliğimizi inşallah güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Ne içeriden ne de dışarıdan gelen hiçbir engel bizi bu yolumuzdan alamayacaktır. Kardeş olduğumuz sürece, öyleyiz çok şükür; dini, dili, ırkı ne olduğundan bağımsız, yani 'yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek' yaklaşımıyla biz ülkemizi sevmeye ve hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Toplantıya Vali Murat Duru'nun yanı sıra STK başkanları, siyasi parti yöneticileri ile iş adamları katıldı. - AKSARAY