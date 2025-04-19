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Bakan Uraloğlu Siirt'te Esnafı Ziyaret Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'te il koordinasyon toplantısına katıldı, ardından esnafı ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi.

1)BAKAN URALOĞLU SİİRT'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in cenazesine katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara'ya hareket etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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