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Bakan Uraloğlu, Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ile Görüştü

Bakan Uraloğlu, Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ile Görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye resmi ziyaretinde İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel ile görüşerek ulaşım, dijital altyapı ve ekonomik iş birliği konularında somut adımların ele alındığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şam temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Uraloğlu, iki günlük ziyareti kapsamında Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Heikel ile daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede ulaşımdan dijital altyapıya, ekonomik iş birliğinden yeniden imara kadar pek çok alanda somut adımlar ele alındı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ise, "Suriye ile güçlü ve kalıcı iş birliği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞAM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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