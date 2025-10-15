Bakan Uraloğlu, GDAÜ Ulaştırma Bakanları Konferansı'na Katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacağı Sofya'da, "Bölgesel bağlantısallığı güçlendiren her adım, ülkelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın gerçekleştirilecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacak. Yaptığı açıklamada konferansın Bulgaristan'ın 2025-2026 dönem başkanlığı çerçevesinde "GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi" temasıyla düzenleneceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Konferansta bağlantısallığı dijitalleşme, yenilik, insan sermayesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme başlıkları ile bir bütün olarak ele alacağız" dedi.

Etkinliğin amacına değinen Bakan Uraloğlu, "Konferans ile bölge ülkeleri arasında ulaştırma politikalarında öncelikleri belirlemeyi, karşılaşılan zorlukları paylaşmayı ve karşılıklı yarar sağlayan çözümler üretmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Bölgesel bağlantısallığı güçlendiren her adım, ülkelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Konferansta "Güneydoğu Avrupa Bölgesinde Ulaştırma Bağlantısallığının Geliştirilmesine Yönelik" gündem başlığı ile bir konuşma yapacak olan Bakan Uraloğlu, konuşmasında Türkiye'nin ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi yönünde attığı adımları paylaşacak.

Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Toplantısı yapılacak

Bakan Uraloğlu, konferans kapsamında yapılacak Türkiye-Bulgaristan ikili görüşmesi ve Türkiye-Bulgaristan-Romanya arasındaki üçlü toplantıya ilişkin de,

"Bulgaristan ve Romanya ile yapacağımız görüşmelerde bölgemizi kalkındırmak amacıyla ulaştırma koridorları ekseninde yürütülen çalışmalar ve bölgenin kalkınmasına yönelik yeni iş birliği alanlarını değerlendireceğiz" dedi. - SOFYA