Bakan Tunç, 'Parlamenter sistemin yol açtığı krizlerle çok zaman kaybettik'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de parlamenter sistemin yol açtığı krizlerle çok zaman kaybedildiğini, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin hem demokrasi hem de kalkınma yolunda çok önemli mesafeler aldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de parlamenter sistemin yol açtığı krizlerle çok zaman kaybedildiğini, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin hem demokrasi hem de kalkınma yolunda çok önemli mesafeler aldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretini esnaf gezisi ile sürdürdü. İlk resmi programını Bartın'a gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehirdeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bartın Belediye Başkanlığı ve Bartın Adliyesi'ni ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, Cuma namazını da Şadırvan Camii'nde kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Yılmaz Tunç, esnaf gezisi gerçekleştirdi. Esnaflarla tek tek görüşen ve hatırlarını soran Bakan Tunç, partililerle buluşmak üzere AK Parti Bartın İl Başkanlığı'na hareket etti.

"Parlamenter sistemin yol açtığı krizlerle çok zaman kaybettik"

Burada partililerle bir araya gelen Bakan Tunç yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin yüzyılını geride bıraktık. Çok önemli süreçlerden geçtik. İnişli, çıkışlı zamanlar oldu. Darbelerle, muhtıralarla karşılaştık. Demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerle karşılaştık. Koalisyonlu yıllarda, parlamenter sistemin yol açtığı krizlerle çok zaman kaybettik. Son 21 yılda AK Parti'miz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz hem demokrasi yolunda hem kalkınma yolunda çok önemli mesafeler aldık. Çok büyük yatırımlara sahne oldu. Demokrasinin çıtasını hep yükselttik. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Hayal dahi edilemeyen icraatları sağladık ve Türkiye'yi 81 vilayetimizi bir baştan bir başa yatırımlarla donattık. Hızlı trenlerle tanıştırdık. Havaalanlarıyla donattık bütün illerimizi, barajlar, üniversiteler, köprüler, limanlar ve dünyanın en büyük projelerini ülkemize kazandırdık. Enerjide bağımsızlık yolunda, doğal gazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle, enerjide bağımsız ülke olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Savunma sanayimizde, savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarılar hepimizi gururlandırıyor. Yüzde 80 yerlilik oranıyla Türkiye savunma sanayinde de artık bağımsız hale geliyor" dedi.

21 yılda temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını ve 1982 anayasasında çok değişiklikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunç, "Anayasamız 1982 anayasası, bir darbe anayasası. Bu darbe anayasasında çok değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milletimiz doğrudan doğruya artık yürütmeyi sandıkta belirliyor. Oylarıyla belirliyor. Akşam hükümetin kimin kuracağı belli oluyor ama eski sistemde bunu yapamıyorduk. Eski parlamenter sistemde kimin kiminle hükümet kuracağına millet karar veremiyordu. Dolayısıyla cumhuriyet rejimini güçlendiren, demokrasiyi güçlendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2017 referandumuyla onay veren milletimiz, 2018 seçimleriyle ilk uygulamasını başlattı. İkinci kez onay verdi ve 2023 yılı 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle de tekrar onay verdi. Muhalefet burada şunu söylüyordu. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumu olacak diyorlardı. Milletimiz üçüncü kez cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. Cumhurbaşkanımız 18'inci seçimini kazanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milletimiz 'Yola devam' dedi. Milletimiz 'Eski krizler üreten, darbeler üreten, muhtıralar üreten, koalisyonlarla, krizlerle siyasi krizlerle ülkenin geriye gitmesini istemiyorum. Ben istikrar içerisinde kalkınma istiyorum. Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olmasını istiyorum' dedi. Milletimiz yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yaptı. Parlamenter sistemin seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de seçimle gelen ikinci cumhurbaşkanı oldu" diye konuştu

"Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız"

"Türkiye Yüzyılında inşallah ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız" diyen Tunç, "Türkiye'yi güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü ülke yolunda mesafe almaya devam edeceğiz. Tabii ki bunun için insanımızı güçlendirmek gerekiyor. İnsanımızı güçlendirmek için 21 yılda eğitimden sağlığa, kültürden her alana varıncaya kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Sosyal politikalar alanında da, insanımızı güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tabii güçlü insan güçlü aile demek. Aileyi korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Bu anlamda giriştiğimiz anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamentoyla birlikte parlamentomuzdaki milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek inşallah gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadeleden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye'yi istikrarlı kalkınma yolunda sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Tunç, şunları söyledi: Demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla Türkiye eksenini oluşturmaya devam edecek İnşallah. Dünyada mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Adaleti savunmaya, hakkaniyeti savunmaya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak hep beraber devam edeceğiz İnşallah. Huzurlu bir gelecek için terörden arınmış bir Türkiye. Terörle mücadeleden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz İnşallah. Terörün her türlüsüyle her türlüsüyle çetin mücadelemiz devam edecek ve Türkiye'yi terörden arındıracağız diğer kadına şiddet, uyuşturucuyla mücadele ve diğer alanlarda da Türkiye'yi huzurlu yapma adına elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz İnşallah." - BARTIN