Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Bilim ve Teknoloji Bakanı ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Bilim ve Teknoloji Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Bilim ve Teknoloji Bakanı Chrishantha Abeysena ile bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Bilim ve Teknoloji Bakanı Chrishantha Abeysena ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka'daki resmi temasları kapsamında Bilim ve Teknoloji Bakanı Chrishantha Abeysena ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabilecek birçok potansiyel sektör bulunduğunu belirten Bakan Tekin, Sri Lanka ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğinin de artırılmasına önem verildiğini belirtti.

Sri Lanka'nın bu alanda önemli adımlar attığını ifade eden Tekin, Türkiye'nin de son yıllarda insansız hava araçları, yazılım, bilgisayar oyunları, elektrikli yerli otomobil gibi birçok alanda atılım yaptığını söyledi. Bu çerçevede, teknoloji transferi ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi gibi hususlarda sektörlerin yönlendirebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin iş birliği kurduğu ülkelerle ilişkilerinde binlerce yıllık devlet geleneğinin önemine işaret eden Bakan Tekin, "İlişki kurduğumuz ülkelerin güçlü hale gelmesi ve tüm dünyada barış için hizmet etmek önceliğimizdir" dedi. Bu doğrultuda, küresel çatışmalarda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucu olarak üstlendiği rol ile gündeme geldiğini söyledi.

Bakan Tekin, "Dünyanın beşten büyük olduğuna inanan, küresel sorumlulukların ve zenginliklerin daha adil paylaşılması gerektiğini düşünen Türkiye olarak, tüm ülkeler ile ilişkilerimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin bu kapsamda, Sri Lanka ile kurulacak iş birliklerinin de siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar dostluk ve müttefiklik açısından da güçlü olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanların son görüntüsü yürekleri dağladı
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title