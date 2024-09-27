Bakan Şimşek Kırıkkale Valiliği'ni Ziyaret Etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Şimşek, Kırıkkale Valiliği'nde Vali Mehmet Makas, vali yardımcıları ve il müdürleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, ardından Vali Makas'ın makamına geçti. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Şimşek, kentte iş insanlarıyla bir araya gelecek.