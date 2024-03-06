Özhaseki: Depremzedeler için yapımı süren konutlar tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımı süren konutlara ilişkin, "Sizler 'Hakkımız size helal olsun deyinceye kadar buralarda olacağız, sonuna kadar çalışacağız, evleri teslim edeceğiz, hiç endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer söz vermişse yapar. Şimdi köylerimizde çelik evler yapıyoruz. Tam 4 bin 333 köyde hasar var. Hepsinde de işe başladık, devam ediyoruz. Şehirlerimizin merkezinde çalışıyoruz, yerinde dönüşüm için projelerimizi açıklıyoruz." dedi.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, binlerce binanın yıkıldığını belirtti.

"Manevi hasarı mı soruyorsunuz? Onu ölçecek bir alet daha icat olmadı. Evini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin evine misafir olduğumuzda onlara, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' diye hatır sorduğumuzda, kaybettiklerini anmaya başlıyor ve hep birlikte ağlamaya başlıyoruz. Kimi evini teslim edeceğimiz kardeşim de diyor ki 'Bana şu mezarlığın karşısından verin, her gün çocuklarımı ziyaret etmek istiyorum.' Böyle bir acı. Allah bir daha yaşatmasın, ölenlerimize rahmet etsin, kalanlara, sizlere de uzun ömürler versin." ifadelerini kullanan Özhaseki, devlet olarak ilk andan itibaren çalışmalara başlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanının liderliğinde bakanların, valililerin, kaymakamların, tüm birimlerin deprem bölgelerine görevlendirildiğini anlatan Özhaseki, milletin de depremzedeler için seferber olduğunu aktardı.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Evet bizler ayaktaydık, olaya vakıf olduk, çalıştık, hizmet ettik ama bir de deprem turistleri vardı. Nüfusu milyonları bulan şehirlerin belediye başkanları özel jetlerle bu bölgelere geldiler, yanlarında 10, 20 medya mensubu, kameralar, sosyal medyacılar, poz verdiler, resim verdiler bırakıp gittiler. Allah onların da iyiliklerini versin ne diyebiliriz ki?"

"Herkes hakkını alıncaya kadar buralarda olacağız"

O günden bugüne çalışmaları sürdürdüklerini belirten Özhaseki, tamamlanan evlerin, hak sahiplerine peyderpey teslim edildiğini söyledi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"AFAD bize diyor ki 'Bir an önce 400 bin ev yapıp hak sahiplerine vermeliyiz. 307 bine başladık zaten, bu ayın sonuna kadar 75 bin evinizi teslim ediyoruz. Çok kısa süre içerisinde herkesin hakkını vereceğiz. Kura çekimindeki kardeşlerimize diyorum ki hiç endişelenmeyin, 'Bu sefer bana çıkmadı.' diye üzülmeyin, bir ay sonrasında çıkar, olmazsa iki ay sonrasında çıkar ama şuna emin olun herkes hakkını alıncaya kadar buralarda olacağız. Sizler 'Hakkımız size helal olsun deyinceye kadar buralarda olacağız, sonuna kadar çalışacağız, evleri teslim edeceğiz, hiç endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer söz vermişse yapar. Biz de onların yol arkadaşı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi köylerimizde çelik evler yapıyoruz. Tam 4 bin 333 köyde hasar var. Hepsinde de işe başladık, yapıyoruz, devam ediyoruz. Şehirlerimizin merkezinde çalışıyoruz, yerinde dönüşüm için projelerimizi açıklıyoruz."

Elazığ'ın altyapısı için de ciddi bir bedel ayırdıklarını dile getiren Özhaseki, belediyeden bir kuruş almadan tüm hasar gören altyapı için çalışma yapacaklarını aktardı.

Özhaseki, Elazığ'da 13 bin civarında hak sahibi olduğunu, şu anda 9 bine yakın konutun inşasının sürdüğünü, evini kendi inşa etmek isteyen hak sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.

"1000 şantiyemiz var, her birinde gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'ye gelen büyükelçiler diyorlar ki 'Bu depremin eğer dörtte biri bizde olsaydı, biz bunun altından kalkamazdık.' Hakikaten Amerika'da, Avrupa'da değişik tufanlar, seller oluyor. Aylar geçiyor, hükümetler gitmiyor oraya. Biz bir sene içerisinde evleri bitirip teslim ediyoruz Allah'a hamdolsun." diyen Özhaseki, Elazığ'a özel ilgileri olduğunu belirtti.

Özhaseki, seçimde Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları için destek istedi.

"Binlerce konut yapacağız"

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu dile getiren Özhaseki, bütün belediyelere yapılacak en güzel işin "kentsel dönüşüm" olduğunu söylediğini belirtti.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi partili olursanız olun kapı açık, söz veriyorum, gelin size yardım edeceğim. Fakat sadece bizim arkadaşlar geliyor, öbür arkadaşlardan ses yok. Öğrenmişler, 'Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız.' Rantsal dönüşüm yapan yok, kentsel dönüşüm yapacağız. Hadi bir tane yapın da göreyim. Bir tane bile yapan CHP'li belediye daha görmedim. Zamanında Hatay'a gittim, kentsel dönüşüm yapacağız, mani oldular, gösteriler yaptılar. Koca koca mahallelerde yapacağımız işlere mani oldular. Burada Şahin kardeşime vereceğimiz destekle eksiklerimizi tamamlayacağız, elimizden geleni inşallah yapacağız. İnşallah konteyner kentlerde bekleyen, kirada olan kardeşlerimizin evlerini yapalım, sonra da dışarıda olan kardeşlerimiz için sosyal konut projelerine başlıyoruz. Binlerce konut yapacağız. Bizim buna gücümüz yeter. 22 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ne söz vermişse hepsi yerine geldi. Ufak tefek sıkıntılarımız var mı, var. Onları çözecek kadro Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarında var."