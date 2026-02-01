Haberler

Sağlık Bakanı'ndan Yerli Teknoloji Vurgusu

Sağlık Bakanı'ndan Yerli Teknoloji Vurgusu
Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kendi sağlık teknolojisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren çalışmalarla küresel ölçekte geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 35. Dönem Bab-ı Ali Toplantıları'na katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Memişoğlu, "Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Sağlık Turizminin Geldiği Nokta' başlıklı oturumda sağlık sistemimizin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü kapsamlı biçimde ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak gelecek hedeflerimizi yerli ve milli sağlık teknolojileri üretiminden uluslararası sağlık turizmi hamlelerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendirdik. Kendi sağlık teknolojisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren çalışmalarla küresel ölçekte geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
