Bakan Kurum: "(500 bin konut projesi) Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık. Deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek, 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı