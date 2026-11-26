Bakan Kurum, 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Kurum, 500 bin konut projesi kapsamında şu anda 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını açıkladı. Deprem bölgesinde ilk anahtarların verilerek 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, kalan konutların tamamını 2028 yılına yetiştirmek üzere çalıştıklarını söyledi.
Bakan Kurum: "(500 bin konut projesi) Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık. Deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek, 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı