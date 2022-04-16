Bakan Kirişci: 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere kapak olsun

BURSA (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, "Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Kirişci başkanlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ziraat odaları, kooperatif başkanları ve Süt ve Et Üreticileri Birlik Başkanları yer aldı. Burada konuşan Bakan Kirişçi, "Sektör paydaşlarımızla bir araya gelip, 2023 ve sonrası için nasıl bir yol yürüyeceğimizi ve bunun ana hatlarını paylaşmak istedik. Şu anda Türkiye'de tarımın mevzuatı konusunda bir eksikliği yok. Ufak dokunuş gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Kirişci, ayçiçeği yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, "Bakanlığımızın mürekkebi kurumadan bir anda ayçiçeği yağı konusu gündeme geldi. Ama birkaç gün sürdü. ve konu kapandı. Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır. Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler. Bundan sonra da sürdürecekler. ve biz bu üreticilerimizin her daim olduğu gibi daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Üreticimize diyoruz ki sen üret, yeter."