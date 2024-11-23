Bakan Kacır, Şanlıurfa Valiliğini Ziyaret Etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte şeref defterini imzalayan Kacır, burada valilik makamında çeşitli temaslarda bulunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Kacır'ı valilik girişinde, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, vali yardımcıları ve kurum müdürleri karşıladı. Valilikte şeref defterini imzalayan Kacır, beraberindeki heyet ile valilik makamına geçti.
Bakan Kacır, gün içinde temaslarını sürdürecek. - ŞANLIURFA