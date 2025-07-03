Bakan Kacır Kilis'te Tekstil İşçileriyle Buluştu

Bakan Kacır Kilis'te Tekstil İşçileriyle Buluştu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te tekstil işçileriyle bir araya gelerek sohbet etti ve selfie çektirdi. Üretim alanlarını gezerek işçilere destek mesajı verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te gerçekleştirdiği program kapsamında tekstil kentte işçilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, işçilerle sohbet etti, selfie çektirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tekstil Kent'te üretim alanlarını gezdi. İşçilerle birlikte çalışma alanına giren Kacır, üretim süreci hakkında bilgi aldı. İşçilerle samimi sohbetler gerçekleştiren Kacır, ardından çalışanlarla selfie çektirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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