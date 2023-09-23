Bakan Işıkhan Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. İlçe belediye başkanları ve partililerle görüşen Işıkhan, çocuklara çanta hediye etti ve basket atışları yaptı.