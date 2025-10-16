Haberler

Bakan Işıkhan, Katar'da Çalışma Bakanı ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'nda Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve iş birliği üzerinde duruldu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı kapsamında Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile görüştü. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı için dost ve kardeş ülke Katar'dayız. Konferans Başkanı, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile Bakanlıklarımız arasında koordinasyon içerisinde seyreden ilişkilerimizi ve iş birliğimizi ele aldık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
