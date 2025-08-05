Bakan Işıkhan, G20 Toplantısında Britanya İstihdam Bakanı ile Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da düzenlenen 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı' kapsamında Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, G20 programı kapsamında, Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Sayın Alison McGovern ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.