Ocak ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla ocak ayında 1 milyar 767 milyon lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödendiğini açıkladı. Bakan, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" şeklinde konuştu.

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
