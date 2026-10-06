Bakan Göktaş, Masa Tenisi Federasyonu ile iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü ile toplumumuzun her kesimini doğrudan ilgilendiren önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü ile toplumumuzun her kesimini doğrudan ilgilendiren önemli bir adım atıyoruz. Bu kapsamda; büyüklerimizin aktif ve sağlıklı yaş almasını destekliyor, ailelerin birlikte zaman geçirmesine ve farklı kuşakların spor aracılığıyla bir araya gelmesine katkı sağlıyor, engelli vatandaşlarımıza daha erişilebilir spor alanları sağlıyor, farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle, gönüllere dokunmayı ve müreffeh yarınlar inşa etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç başta olmak üzere, katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı