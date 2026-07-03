Haberler

Bakan Göktaş: 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz

Bakan Göktaş: 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek gözleme açtı, kadın girişimcilerle bir araya geldi.

BAKAN GÖKTAŞ, GÖZLEME YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da 'Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatifte üretilen el emeği ürünleri inceleyen ve kadınlarla bir süre sohbet eden Bakan Göktaş, mutfağa da geçerek gözleme açtı. Bakan Göktaş, pişirdiği gözlemeleri Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile programa katılan misafirlere ikram etti.

Ziyaretin ardından girişimci kadınlarla bir araya gelen Bakan Göktaş, kadınların üretim süreçleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Kadınların talep ve önerilerini de dinleyen Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerinin hem yerel kalkınmaya hem de kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü

Süper Lig'e geri döndü!
Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

Oraya nasıl çıktığını kimse anlamadı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı

Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İstanbullular dikkat! Tüm planlar iptal, tarih belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Herkes penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeyi konuşuyor
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar