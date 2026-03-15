Bakan Çiftçi: Rotamız; 'Türkiye Yüzyılı'nı, huzurun yüzyılı yapmak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında Sahil Güvenlik personelleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Çiftçi; denizlerin, kıyıların, limanların; ülkenin mavi ufku ve bereket kapısı olduğunu söyleyerek, "Denizlerimizin güvenliği; yalnızca bir sınır güvenliği meselesi değildir. Ekonomimizin, ticaretimizin, çevremizin, insan hayatının ve milli irademizin korunmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, deniz yetki alanlarımızda bu büyük sorumluluğu yüksek bir disiplinle, sarsılmaz bir görev şuuru ile yerine getiriyor. Türkiye bugün, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; büyük hedeflere yürüyen, ufkunu büyüten, iddiasını yükselten bir ülkedir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu da bu iddianın en net göstergesidir. Bu vizyon; güçlü devlet, güçlü millet, güçlü gelecek iradesidir; savunmada caydırıcılık, ekonomide direnç, teknolojide atılım, kamu düzeninde kararlılık ve toplumsal huzurda süreklilik demektir" ifadelerini kullandı.

'RİSKLERİ ORTAYA ÇIKMADAN BERTARAF EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak; Emniyetimizle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle; bu vizyonun güvenlik ayağını en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz. Rotamız bellidir; Türkiye Yüzyılı'nı, Huzurun Yüzyılı yapmak. Hedefimiz nettir; Milletimizin güvenliği. Çocuklarımızın yarınları. O yüzden her türlü suç ve suçluyla mücadelede irademiz sarsılmazdır. Asayişi bozanlara, organize suç şebekelerine, kaçakçılık ağlarına, insan tacirlerine, terörün uzantılarına; hukuk içinde, kararlılıkla, kesintisiz şekilde mücadele edeceğiz. Suçu kaynağında önleyecek, riskleri ortaya çıkmadan bertaraf edeceğiz. Güvenlik bir bütündür; karası da denizi de aynı iradenin parçasıdır. Bu mücadelenin en kritik başlıklarından biri de uyuşturucuyla olan mücadelemizdir. Uyuşturucu; bir zehir ticareti olmanın ötesinde, gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır. Ailelerimizi yıpratan, toplumun direncini düşüren, suç örgütlerini besleyen bir tehdittir. Gençlerimizin umutlarını karartanlara, haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz. Zira, Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin istikbalidir. Bu İstikbali korumak, mukaddes bir vazifedir. Uyuşturucuyla mücadelede sahil hattının ve deniz trafiğinin önemi büyüktür" dedi.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR'

Bir diğer önemli mücadelelerinin, düzensiz göçler olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Düzensiz göçle mücadele; sınır güvenliğimizin, kamu düzenimizin ve insan hayatının korunmasının temel başlıklarından biridir. Ülkemiz, mazluma merhametiyle sahip çıkarken göçmen kaçakçılığını kazanca çeviren organize yapılara karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu mücadelenin Mavi Vatan'daki en önemli gücüdür. Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahalelerle; hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulmakta hem de tehlikeye düşen insanların hayatı korunmaktadır. Bu kararlılık sürecek; göçmen kaçakçılarına asla fırsat verilmeyecektir. Kaçakçılık rotaları, deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar, kıyı bölgelerinde kurulmaya çalışılan karanlık ağlar; sizlerin dikkatli gözü ve hızlı refleksiyle bertaraf edilecektir. Denizlerde yürütülen kontrol ve operasyonel kabiliyet; sadece yakalama sayılarıyla ölçülen bir başarı değildir. Bu, aynı zamanda caydırıcılıktır, suçun önünü kesmektir ve milletimizin huzurunu büyütmektir. Sahil Güvenlik teşkilatımız; denizdeki narkotik mücadelemiz başta olmak üzere; arama-kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, deniz emniyetinden çevre güvenliğine kadar çok geniş bir sahada en büyük stratejik gücümüzdür. İnşallah, bu gücü daha da tahkim edeceğiz. Denizde bir can tehlikeye düştüğünde, bir yardım çağrısı yükseldiğinde, bir suç girişimi tespit edildiğinde; ilk refleks, en hızlı müdahale, en kararlı duruş sahil güvenliğimizden geliyor. Bu millet, denizdeki nöbetin kıymetini biliyor. ve devletimiz, bu nöbeti tutan evlatlarını her daim destekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı