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Bakan Bolat'tan MHP Gaziantep İl Başkanı Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti

Bakan Bolat'tan MHP Gaziantep İl Başkanı Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yeni İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Görüşmede kentin ekonomik yapısı ve sanayi faaliyetleri ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindekilerle Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'e gelen Bakan Bolat, temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Bolat, kısa süre önce göreve başlayan İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Gaziantep'in ekonomik yapısı, sanayi faaliyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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