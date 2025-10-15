Bakan Bayraktar ve Novak Enerji İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Alexander Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut projelerin ilerleyişini ele alırken, özellikle nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni iş birliği fırsatlarını da kapsamlı şekilde değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımız, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.