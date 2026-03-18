Haberler

Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018-2023 yılları arasında enflasyonun TÜİK tarafından gerçeğinden düşük açıklanması nedeniyle asgari ücretli, memur ve emeklilerin mağdur edildiğini belirterek, "Bütün sabit gelirli vatandaşlarımızın devletten birikmiş alacağı var" dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde yıllarca ekonomi bakanlığı yapan ve 11 yıl boyunca bütçeyi hazırlayan ekibin başında yer alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. FinansZone YouTube kanalında yayınlanan "Açık Açık" programına konuk olan Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçmiş dönem enflasyon verileri üzerinden devleti "vatandaşa borçlu" ilan etti.

"5 YILLIK YANLIŞ ÖLÇÜMÜN FATURASI VATANDAŞA KESİLDİ"

TÜİK'in son dönemdeki verilerini eskiye nazaran daha gerçekçi bulduğunu ifade eden Babacan, asıl sorunun 2018 ile 2023 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte yaşandığını vurguladı. Bu dönemde enflasyonun kasıtlı olarak düşük gösterildiğini savunan Babacan, maaş zamları enflasyon oranına göre belirlenen memur, işçi ve emeklinin hakkının yendiğini belirtti.

Babacan, son yıllarda veriler düzelme eğilimi gösterse bile, geçmişteki o 5 yıllık eksik hesaplamanın vatandaşın cebinde kalıcı bir delik açtığını ve bu kaybın devletin vatandaşa bir "borcu" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

"HEPİMİZİN ALACAĞI VAR, BUNU UNUTMAYALIM"

Programda söz konusu döneme ilişkin net ifadeler kullanan Babacan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Son birkaç yıldır ben TÜİK'in enflasyon verilerini eskiye göre, 2018-2023 dönemine göre daha güvenilir buluyorum. Tabii şu demek bu; daha güvenilir veri demek, asgari ücretlimizin, emeklimizin, memurumuzun, bütün sabit maaşlı çalışanlarımızın birikmiş bir alacağı var. Bunu unutmayalım. Yani son yıllarda enflasyon daha doğru ölçülmeye çalışılsa bile geçmiş yıllardan büyük alacakları var insanların. Devletin vatandaşa borçları var, kesinlikle. Yani 2018-2023'te o enflasyonun yanlış ölçülüp gerçeğinden düşük açıklandığı dönemden hepimizin alacağı var."

Kaynak: Haberler.com
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Bakın kağıtta ne yazıyormuş
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Sezginloto:

Rüzgar tersten esince alacagimizi faiziyle alabilecek miyiz?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Ahmet Celikci:

Yine cebimizden para çıkacak sanırım hahaha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
Endonezya, Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldı

Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldılar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının nedenini açıkladı

Sözleri Fener taraftarının pek hoşuna gitmeyecek!
Ali Laricani son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni

İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni
Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı

Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
Endonezya, Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldı

Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldılar
Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek iddiaya yanıt