Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret düzenlediği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Lavrov, Bakü temasları çerçevesinde yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından Bayramov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. - BAKÜ
İhlas Haber Ajansı / Politika