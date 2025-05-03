Avustralya'da Genel Seçimler Başladı

Avustralya'da halk, yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralyalılar, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sona erecek. Başbakan Anthony Albanese liderliğinde iktidardaki merkez sol İşçi Partisi ikinci dönem için yarışırken, Peter Dutton öncülüğündeki muhalefetteki muhafazakar koalisyon ise 1996-2007 ve 2013-2022 yıllarının ardından yeniden iktidara gelmeyi hedefliyor. Son anketler, Dutton'un Başbakan Albanese'nin gerisinde kaldığını gösteriyor. Seçim sonucunun gece saatlerinde belli olması bekleniyor.

Avustralya'nın iki büyük partisi seçim kampanyalarında hayat pahalılığı endişelerini gidermeye odaklandı, ancak kamuoyu yoklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın kademeli tarifelerinin yol açtığı küresel belirsizliğin seçmenler için en önemli konu haline geldiğini gösterdi. - CANBERRA