AB-ABD ticaret anlaşması Avrupa Parlamentosu tarafından askıya alındı

AVRUPA Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, AP'nin resmi olarak AB-ABD ticaret anlaşmasını süresiz biçimde askıya aldığını bildirdi. Lange, Uluslararası Ticaret Komitesi'nin, AB-ABD anlaşması konusunda çalışmalarını dondurmaya karar verdiğini belirterek, "Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkansız. Grönland ve Danimarka ile Avrupa'daki müttefiklere yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.